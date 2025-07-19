Россия вошла в топ-5 промышленных экономик мира

РИА Новости: РФ заняла пятое место по вкладу промпроизводства в ВВП

Россия заняла пятое место в мире по вкладу промышленного сектора в экономику по итогам 2023 года. Об этом свидетельствует анализ РИА Новости на основе данных Всемирного банка.

Объем промышленного производства РФ вырос на 6%, достигнув $668 млрд – это максимальный рост среди десяти крупнейших экономик. Китай сохранил лидерство с показателем $6,8 трлн (+2%), США заняли второе место с $5,1 трлн (+3%). Германия замкнула тройку с $1,2 трлн (-2,5%). Индия на четвертой позиции нарастила выпуск до $957 млрд (+4%).

Великобритания заняла 6-е место, увеличив производство на 3,5% ($610 млрд), Мексика расположилась на 7 месте с ростом производства менее чем на 1% ($586 млрд). Снижение показали Франция ($554,9 млрд; -2%), Саудовская Аравия ($554,8 млрд; -4%) и Индонезия ($549 млрд; -0,4%). Мировой промышленный выпуск достиг $28,9 трлн против $28,5 трлн годом ранее.

До этого глава Сбербанка Герман Греф на полях Петербургского международного экономического форума охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм».

Ранее в Госдуме заявили, что Евросоюз «обязательно пожалеет» о санкциях против России.