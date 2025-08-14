На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казахстан обошел Россию по ВВП на душу населения

МВФ: Казахстан обошел РФ по ВВП на душу населения с показателем $14,7 тыс.
Алексей Майшев/РИА Новости

Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения среди стран СНГ— $14,7 тыс. против $14,6 тыс. в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ).

В 2024 году Россия опережала Казахстан по данному показателю ($14,7 тыс. против $14,1 тыс.).

Среди других стран Содружества Независимых Государств Армения занимает третье место ($8,86 тыс.), далее следуют Молдавия ($8,26 тыс.), Белоруссия ($7,88 тыс.), Азербайджан ($7,6 тыс.), Узбекистан ($3,5 тыс.), Киргизия ($2,7 тыс.), Таджикистан ($1,43 тыс.).

В мае президент России Владимир Путин отмечал, что российская экономика стала четвертой в мире по паритету покупательной способности. По его словам, это прямая заслуга отечественных предпринимателей и результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов страны.

Ранее в ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя.

