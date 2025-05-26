Путин назвал уровень покупательской способности в России

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями предпринимательских кругов, что российская экономика вышла на четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что данный факт — это прямая заслуга российских предпринимателей и результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов РФ.

Он отметил, что в последние два года российская экономика развивалась быстрее, чем ожидалось, несмотря на сложные условия.

По его словам, этот рост не ограничивался отдельными отраслями, а охватывал широкий спектр сфер: промышленность, сельское хозяйство, цифровые технологии, услуги и финансы. Глава РФ подчеркнул, что такие результаты достигаются не усилиями единичных, даже крупных организаций, а возможны лишь тогда, когда тысячи, сотни тысяч и миллионы людей работают над общей задачей.

19 мая первый заместитель главы министерства Василий Осьмаков заявил, что министерство промышленности и торговли России запустит более 60 новых программ государственной поддержки в рамках национальных проектов технологического лидерства.

Ранее Путин потребовал не давить на бизнес в корыстных целях.