С российских экспортеров сняли обязательство по продаже валютной выручки

Правительство РФ обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сообщили в пресс-службе кабмина.

Там уточнили, что речь идет о снижении до нуля размера обязательной репатриации и продажи валютной выручки.

«Решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью», — заявили в пресс-службе.

В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, обязывающий экспортеров продавать часть валютной выручки для поддержания стабильности рубля. Согласно постановлению правительства, компании, подпадающие под действие указа, должны зачислять на счета в России не менее 40% своей валютной выручки. Из этих средств не менее 90% нужно продавать на внутреннем рынке. Важно отметить, что продавать валюту нужно в размере не менее 25% от суммы, полученной по внешнеторговым договорам.

Ранее в Госдуме заявили, что России нужен слабый рубль.