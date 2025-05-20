В России продлили продажу валютной выручки

Механизм обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами продлен на год указом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки документов.

«Указ подписан 15 мая. Сейчас постановление на выходе, надеюсь, что на следующей неделе выйдет», — сказал собеседник агентства, отметив, что все нормативы сохраняются.

В октябре 2023 года президент РФ подписал указ, обязывающий экспортеров продавать часть валютной выручки для поддержания стабильности рубля. Согласно постановлению правительства, компании, подпадающие под действие указа, должны зачислять на счета в России не менее 40% своей валютной выручки. Из этих средств не менее 90% нужно продавать на внутреннем рынке. Важно отметить, что продавать валюту нужно в размере не менее 25% от суммы, полученной по внешнеторговым договорам.

19 мая банковский аналитик Андрей Бархота спрогнозировал, что курс рубля летом будет находиться в диапазоне 85–95 рублей за доллар. При этом эксперт отметил, что ослабление российской валюты не связано напрямую ни с рыночной ситуацией, ни с санкционным давлением.

Ранее россиянам рассказали, когда ожидать доллар по 70 рублей.