В Госдуме заявили, что России нужен слабый рубль

Рост курса доллара к рублю – предсказуемая реакция рынка на смягчение условий кредитования в России, а не «катастрофа» или признак кризиса. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Периодически возникающие разговоры о возможном росте курса доллара до 100 рублей вызывают у части граждан тревогу, однако стоит рассматривать происходящее не как нечто из ряда вон выходящее, а как предсказуемую реакцию рынка на текущую денежно-кредитную политику. Центральный банк, начиная цикл смягчения, действует в рамках стандартных инструментов, принятых в мировой практике. Более мягкие условия кредитования внутри страны, как правило, сопровождаются повышением спроса на иностранную валюту и, как следствие, ослаблением рубля. Это не является ни катастрофой, ни признаком кризиса, а скорее индикатором того, что власти стараются сбалансировать цели экономического роста и контроля над инфляцией», — сказал он.

Депутат считает, что рост курса доллара свидетельствует о желании оживить инвестиционную и производственную активность в стране.

«Рост курса доллара происходит не на фоне панических распродаж или бегства капитала, а в рамках контролируемого процесса, в котором Центробанк сохраняет инструменты воздействия: валютные интервенции, изменение процентной ставки, регулирование ликвидности. Движение курса в сторону 100 рублей за доллар не означает обвал или неконтролируемую динамику, а отражает смену приоритетов с удержания валюты на искусственно заниженном уровне к созданию условий для внутреннего оживления инвестиционной и производственной активности. При этом система остается под наблюдением регулятора, который при необходимости способен оперативно реагировать на резкие изменения внешней конъюнктуры», — добавил он.

Говырин уточнил, что диапазон курса в 88–108 рублей за доллар необходим российской экономике для исполнения бюджета и поддержки экспорта.

«Излишне крепкий рубль приводит к снижению рублевой выручки у экспортеров, делает российские товары менее конкурентоспособными на внешних рынках и снижает доходы бюджета, зависящие от экспортных поступлений. Поэтому возвращение к диапазону 88–108 рублей за доллар не только логично, но и функционально необходимо в текущих условиях. Это создает более устойчивую базу для исполнения бюджета и поддерживает экспортные отрасли, на которых в значительной степени держится экономика страны. Для экономики более опасен слишком сильный рубль, чем курс около 100. В долгосрочной перспективе разумное ослабление валюты при сохранении общего контроля за финансовой системой позволяет стимулировать развитие производственного сектора, повышать экспортную выручку и поддерживать занятость», — пояснил он.

Парламентарий выразил мнение, что ослабление рубля не приведет к «автоматическому росту цен на все категории товаров».

«Значительная часть импорта уже замещена российской продукцией или поставками из стран, расчеты с которыми ведутся в иных валютах. Во-вторых, крупные ретейлеры и дистрибьюторы имеют механизмы хеджирования и запасы, что сглаживает колебания на полке. Кроме того, сохраняются меры таргетирования инфляции, а высокая ключевая ставка пока удерживает внутренний спрос в допустимых рамках», — заключил депутат.

28 июля курс доллара на международном валютном рынке впервые с мая взлетел выше 81 рубля после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сокращает срок в 50 дней, которые давал Москве на урегулирование по Украине. Теперь он дает властям России 10–12 дней.

Ранее аналитик назвал последствия для рубля после слов Трампа об ультиматуме.