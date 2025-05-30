Российских курьеров собрались внести в Единый реестр для безопасности на дорогах

Сенатор Артем Шейкин направил обращение в Минтранс РФ с предложением создать Единый федеральный реестр курьеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию обращения.

Цель инициативы — улучшить безопасность дорожного движения и усилить контроль в сфере доставки. По словам сенатора, сейчас существует проблема с привлечением курьеров к ответственности за нарушения ПДД. Он отметил, что многие доставщики работают вне правового поля, используют личный или арендованный транспорт без нужных документов, включая водительские удостоверения, что особенно актуально при передвижении на мопедах.

Шейкин подчеркнул, что это не только создает риски для участников движения, но и затрудняет контроль со стороны госорганов. Он считает, что введение реестра позволит собрать точные данные о каждом курьере, упростит их идентификацию и обеспечит прозрачность в отрасли.

Также сенатор высказал мнение, что регулирование деятельности курьеров стоит закрепить отдельным законом. При этом он подчеркнул важность того, чтобы новая система не стала обузой для малого бизнеса и самозанятых, а наоборот — способствовала развитию цивилизованного рынка доставки.

Ранее стало известно, что курьеры-мигранты в России по уровню зарплат догнали айтишников.