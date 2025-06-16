Глава «Почты России» выступил против высоких зарплат курьеров

Выплата курьерам 200–300 тысяч рублей в месяц — это крайняя мера, которая подогревает конкуренцию за кадры на фоне кадрового дефицита в логистике. Об этом заявил руководитель «Почты России» Михаил Волков в беседе с РБК.

По его словам, такие зарплаты выглядят избыточными даже в условиях высокого спроса на доставку.

«Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тыс. руб. для курьера — это чересчур для любого игрока. Это плохо для всех», — пояснил Волков.

Волков считает более разумным решением создание цифровой платформы, позволяющей разным компаниям использовать общую сеть курьеров. Над этим проектом «Почта России» сейчас работает совместно с другими участниками рынка.

Он также рассказал, что в курьерской службе «Почты России» задействовано около 1600 сотрудников. Это направление активно развивается, особенно для определенных видов доставки. Однако дефицит кадров в логистике ощущается, особенно в пиковые сезоны, когда доход курьеров резко растет.

Помимо курьеров, в «Почте России» трудятся более 80 тысяч почтальонов. Они не только доставляют письма и счета, но и выполняют важную социальную миссию — приносят пенсии миллионам пожилых граждан. Волков добавил, что менять форму почтальонов на более заметную в ближайшее время не планируется — это может привлечь к ним нежелательное внимание, ведь они часто переносят наличные деньги.

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