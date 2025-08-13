Минэкономразвития заявило о росте ВВП в первом полугодии

Рост российского ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг) в первом полугодии 2025-го составил 1,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ситуации в экономике страны.

Согласно тексту документа, ведомство опирается на данные Росстата. По оценке Минэкономразвития, рост зафиксирован в сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговли и общественном питании. На этом фоне инфляция замедлилась в июле до 8,79%.

«На рынке труда в июне уровень безработицы продолжил оставаться на историческом минимуме — 2,2% рабочей силы», — говорится в пресс-релизе.

Как уточняется, за первые пять месяцев реальная зарплата увеличилась на 3,8% по сравнению с прошлым годом.

На прошлой неделе в Минэкономразвития назвали нежелательные курсы доллара. Излишняя волатильность курса российского рубля была определена одним из стратегических рисков для выполнения национальных целей страны. В перечне, прикрепленном к письму замглавы министерства Полины Крючковой, нежелательными считаются курсы рубля к доллару ниже 75 и выше 110 руб.

Ранее экономист усомнился в эффективности политики ЦБ.