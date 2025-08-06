«Богатеют только банки»: экономист усомнился в эффективности политики ЦБ

В России отмечается снижение спроса на продукцию на внутреннем рынке и рост неудовлетворенности его объемами – по данным Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, в июле доля оценок спроса «ниже нормы» выросла до 59%. По мнению доктора экономических наук Валентина Катасонова, это связано с политикой Центробанка. Высокая ключевая ставка провоцирует сложности в экономике, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

По мнению специалиста, на фоне высокой ставки деньги становятся дороже, что способствует обогащению банков, но бьет по производителям товаров. В результате наблюдается накопление средств, а не развитие экономики, отметил он.

Проблемой, по мнению Катасонова, является тот факт, что ЦБ ориентируется не на устойчивость курса рубля и покупательной способности, а на таргетирование инфляции. В результате главным фактором инфляции, изменением валютного курса, не контролируется, считает он.

«В результате вместо обсуждения ключевых вопросов, мы обсуждаем второстепенные, такие как снижение промышленного производства», — заявил экономист.

Он напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз по ВВП России в сторону понижения – в текущем году ожидается рост менее 1%, что ниже среднемирового прогноза в 3%..

«Если в 1992 году доля России в мировом ВВП составляла чуть меньше 5%, то сейчас она чуть больше 3%. Такая динамика за 30 лет вызывает тревогу», — подчеркнул эксперт.

Напомним, несмотря на снижение инфляции в России МВФ констатирует значительное замедление роста российской экономики. Официальный представитель МВФ Джули Козак сообщила о планах фонда пересмотреть прогноз роста ВВП России на этот год в сторону уменьшения, указав, что инфляция хоть и ослабевает, но остается высокой. По словам эксперта, как и многие другие страны, Россия сталкивается с высокими рисками и неопределенностями.

Ранее экономист оценил глубину прогнозируемого кризиса.