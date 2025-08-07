На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минэкономразвития оценило нежелательные курсы рубля к доллару

Минэк: рубль ниже 75 и выше 110 за доллар признан угрозой для развития России
Владимир Астапкович/РИА Новости

Излишняя волатильность курса российского рубля была определена одним из стратегических рисков для выполнения национальных целей страны. Об этом пишут «Известия».

В перечне, прикрепленном к письму замглавы Минэкономразвития Полины Крючковой, уточняется, что нежелательными считаются курсы рубля к доллару ниже 75 и выше 110 рублей. Средний риск связали с колебаниями ниже 85 и выше 100 рублей за доллар.

В списке национальных целей, которым угрожают колебания курса, отметили такие направления, как сохранение населения и укрепление здоровья, реализация потенциала каждого человека, создание комфортной и безопасной среды для жизни, развитие устойчивой и динамичной экономики, а также технологическое лидерство.

Источник в государственных органах сообщил «Известиям», что в дальнейшем в Минэкономразвития могут разработать меры по предупреждению этих рисков.

В то же время, как добавили в министерстве экономического развития, социально значимые направления госполитики, скорее всего, пострадают в незначительной степени — курс валюты косвенно влияет на развитие отдельных цифровых платформ, привлечение иностранных студентов и повышение доступности жилья. Основное влияние колебания рубля оказывают на экономические показатели и технологическое оснащение страны.

По данным источников газеты, волатильность курса создает косвенные риски для роста ВВП темпами выше среднемирового, снижает долю импорта товаров и услуг в его структуре, затрудняет привлечение инвестиций, а также ограничивает развитие туристической и агропромышленной отраслей. Кроме того, это осложняет продвижение технологической кооперации и освоение новых рынков, что негативно отражается на внедрении новых разработок в цифровой сфере, транспорте, энергетике и других ключевых секторах.

Ранее экономист спрогнозировал, как истечение срока ультиматума Трампа скажется на рубле.

