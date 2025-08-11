«Красное и Белое» прекратило продажу алкоголя еще в одном регионе России

Сеть магазинов «Красное и Белое» приостановила продажу крепкого алкоголя на территории Кемеровской области из-за истечения срока лицензии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные нескольких точек сети.

Представители торговых точек рассказали журналистам, что на данный момент имеют право продавать только легкий алкоголь, поскольку на продление лицензии на крепкие напитки необходимо время.

В публикации говорится, что лицензия сети «Красное и Белое» действовала в регионе до 10 августа текущего года.

Газета «Ведомости» со ссылкой на данные суда ранее писала, что управляющая компания сети магазинов «Красное и Белое» — ООО «Альфа-М» — обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с иском к минэкономразвития региона с целью признать недействительным и отменить приказ о приостановке лицензии на торговлю алкогольной продукцией в регионе.

До этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что торговая сеть «Красное и Белое» покидает регион, а лицензия на продажу алкоголя была досрочно аннулирована по инициативе владельца. В компании эту информацию «Газете.Ru» не подтвердили, однако и не привели никаких подробностей.

Ранее глава Вологодской области предложил сети «Красное и Белое» альтернативу алкоголю.