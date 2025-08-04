Глава Вологодской области предложил сети «Красное и Белое» альтернативу алкоголю

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рекомендовал сети магазинов «Красное и Белое» начать торговать в регионе хлебом и другими продуктами вместо алкоголя. Пост с соответствующим содержанием глава российского субъекта опубликовал в своем Telegram-канале.

«Пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг)», — написал Филимонов.

Он подчеркнул, что «Красное и Белое» больше не сможет торговать спиртными напитками в Вологодской области из-за отсутствия лицензии.

По его словам, ее действие было досрочно прекращено с 1 августа, что вынудит сеть покинуть регион. Он уточнил, что заявление об аннулировании лицензии поступило от владельца «Красного и Белого» — ООО «Альфа-М».

Позже ситуацию прокомментировали в самой компании. В пресс-службе «Красного и Белого» сообщили «Газете.Ru», что не подтверждают информацию об отзыве лицензии и уходе из Вологодской области.

Ранее Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в «алкогольном терроризме».