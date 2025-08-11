На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые за почти четыре месяца

Индекс Мосбиржи на утренней сессии превысил 3000 пунктов впервые с апреля
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на утренней торговой сессии ускорил рост, превысив 3000 пунктов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По состоянию на 7:07 мск индекс Мосбиржи увеличился на 2,66%. В результате показатель достиг отметки в 3002,38 пункта. Через пять минут он находился на уровне 3004,70 пункта.

Как сообщает агентство, индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 28 апреля текущего года.

7 августа журналисты РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи сообщили, что российский рынок акций усилил рост и прибавил более 4% на фоне новостей о планах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести очные переговоры. В 11:08 мск рублевый индекс Мосбиржи составлял 2882,97 пункта.

На следующий день российский рынок акций продолжил рост. По состоянию на 23:30 мск индекс Мосбиржи увеличился до 2949,20 пункта.

Встреча президентов РФ и США должна состояться 15 августа на Аляске. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Не исключено, что Путин и Трамп обсудят такие предложения, как отказ Киева от вступления в НАТО и обмен территориями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик предупредил, что Украина может попытаться сорвать встречу Путина и Трампа.

