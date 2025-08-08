На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский рынок акций усилил рост после заявлений Трампа

Мосбиржа: российский рынок акций прибавил 2,5% после заявлений Трампа
Евгений Одиноков/РИА Новости

Российский рынок акций на вечерней сессии усилил рост и прибавил 2,5% после заявлений президента США Дональда Трампа. Это следует из данных Московской биржи.

К 23.30 мск рублевый индекс Мосбиржи рос на 2,53%, до 2949,20 пункта. После заявлений Трампа индикатор добавил около 1% роста.

Трамп заявил, что очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, Москва и Киев приближаются к завершению конфликта.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных площадок называются ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России назвал «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее Зеленский поддержал идею прекратить огонь на Украине.

