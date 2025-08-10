На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгерский аналитик допустил, что Киев захочет сорвать встречу Путина и Трампа

Аналитик Кошкович: Киев попытается сорвать переговоры Путина и Трампа на Аляске
Reuters

Киев попытается сорвать предстоящую встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна пройти на Аляске. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«В ближайшие дни Киев попытается сделать все, чтобы сорвать мирные переговоры», — отметил он.

Также, по мнению эксперта, сорвать встречу президентов РФ и США попытаются и западноевропейские союзники Украины. В первую очередь это касается Великобритании.

Переговоры Путина и Трампа должны состояться 15 августа на Аляске. Главной темой обсуждения станет урегулирование украинского конфликта. Не исключено, что главы государств обсудят такие предложения, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле уже подтвердили дату и место встречи. Комментируя ситуацию, помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что Аляска была выбрана из-за ее географической близости к РФ: делегации необходимо будет просто перелететь через Берингов пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в кремлевском пуле рассказали о «беспрецедентной» уступке США ради встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
