На Кубе ограничили работу карт «Мир»

На Кубе заявили о технических перерывах в оплате картами, включая «Мир»
Алексей Филиппов/РИА Новости

В период с августа по ноябрь в ранние утренние часы по понедельникам на Кубе будут ограничены возможности оплаты банковскими картами с магнитной полосой различных платежных систем, включая российскую «Мир». Об этом сообщает государственная финансовая компания Кубы Fincimex, передает ТАСС.

В Fincimex отметили, что для увеличения производительности обработки карт и повышения производительности POS-терминалов компании необходимо обновить ее технологические системы. Там заявили, что «в связи с этим будут осуществляться временные отключения в ранние часы по понедельникам с 11 августа по 3 ноября».

«В период проведения мероприятий по улучшению обслуживания использование карт с магнитной полосой, находящихся в обращении в стране (REDSA, AIS, Clasica, Visa, MasterCard, Union Pay и MIR), будет ограничено с 00:30 до 06:00 (07:30-13:00 мск. — «Газета.Ru»), — сообщили в Fincimex.

В организации уточнили, что перебои будут длиться не более шести часов.

Fincimex обнародовала график плановой приостановки оплаты картами из-за технического обслуживания: 11, 18, 25 августа; 1, 8, 15, 22 и 29 сентября; 6, 13, 20 и 27 октября; и 3 ноября. В компании заверили, что «работают над улучшением и оптимизацией своих услуг для достижения максимального удовлетворения клиентов».

До этого сообщалось, что кубинские банки планируют начать выпуск карт российской платежной системы «Мир».

Ранее эксперты назвали шесть рабочих способов оплаты за рубежом.

