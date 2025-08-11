На Кубе ограничили работу карт «Мир»

На Кубе заявили о технических перерывах в оплате картами, включая «Мир»

В период с августа по ноябрь в ранние утренние часы по понедельникам на Кубе будут ограничены возможности оплаты банковскими картами с магнитной полосой различных платежных систем, включая российскую «Мир». Об этом сообщает государственная финансовая компания Кубы Fincimex, передает ТАСС.

В Fincimex отметили, что для увеличения производительности обработки карт и повышения производительности POS-терминалов компании необходимо обновить ее технологические системы. Там заявили, что «в связи с этим будут осуществляться временные отключения в ранние часы по понедельникам с 11 августа по 3 ноября».

«В период проведения мероприятий по улучшению обслуживания использование карт с магнитной полосой, находящихся в обращении в стране (REDSA, AIS, Clasica, Visa, MasterCard, Union Pay и MIR), будет ограничено с 00:30 до 06:00 (07:30-13:00 мск. — «Газета.Ru»), — сообщили в Fincimex.

В организации уточнили, что перебои будут длиться не более шести часов.

Fincimex обнародовала график плановой приостановки оплаты картами из-за технического обслуживания: 11, 18, 25 августа; 1, 8, 15, 22 и 29 сентября; 6, 13, 20 и 27 октября; и 3 ноября. В компании заверили, что «работают над улучшением и оптимизацией своих услуг для достижения максимального удовлетворения клиентов».

До этого сообщалось, что кубинские банки планируют начать выпуск карт российской платежной системы «Мир».

