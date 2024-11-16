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Названы шесть рабочих способов оплаты за рубежом

«РБК Инвестиции»: в 2024 году оплатить покупки за рубежом можно шестью способами

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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году россияне могут оплачивать товары за границей шестью способами, выяснили «РБК Инвестиции».

Первый вариант — наличные. Некоторые счета позволяют снимать иностранную валюту в банкоматах, хотя и с ограничениями. Также можно обменять деньги в отделении банка. При покупке долларов особое внимание следует уделить внешнему виду банкнот. В последнее время у россиян стали возникать проблемы со старыми долларами — их отказываются принимать за рубежом.

В некоторых странах принимают карты российской системы «Мир». Однако в последнее время из-за санкций таких зарубежных направлений становится меньше. В ноябре 2024 года «Миром» можно было расплачиваться в Белоруссии, Абхазии, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Таджикистане, Армении, Южной Осетии, Азербайджане, Лаосе, Никарагуа и на Кубе.

Еще один рабочий способ оплаты за границей — карты с китайской платежной системой UnionPay. Сейчас их выпускают четыре российских банка: Газпромбанк, Россельхозбанк, Примсоцбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Список стран, в которых можно использовать эти карты, также ограничен.

Свободно расплачиваться за границей россияне могут картой иностранного банка. Однако на данный момент оформить такую карту гражданам и резидентам исключительно РФ крайне сложно, предупреждают эксперты.

Среди других способов — платформы для онлайн-переводов («ЮНИСТРИМ», «Золотая Корона», «Квикпэй», Аvosend, ЮMoney) и криптовалюта.

Ранее россиянам рассказали, какую валюту лучше брать за границу и когда ее покупать.

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