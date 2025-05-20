Банки на Кубе начнут выпуск карт российской платежной системы

Кубинские банки начнут выпускать карты «Мир». Об этом в интервью газете «Известия» заявила глава Центрального банка Кубы Хуана Лилиа Дельгадо Портал.

Она отметила, что сейчас банковские карты «Мир» уже используются на Кубе, все российские туристы могут оплачивать с их помощью свои покупки. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы кубинские банки начали выпускать карты «Мир». Руководитель Центробанка подчеркнула, что не все банки страны будут их выпускать.

По словам Дельгадо Портал, карты российской платежной системы будут востребованы среди кубинцев, так как есть те, кто часто ездит в Россию и другие страны, которые подключены к системе «Мир».

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев отметил, что такой шаг позволяет еще больше расширять и углублять российско-кубинское партнерство, решать сложности, связанные с недостаточной цифровизацией экономики Кубы, недостатком финансовых инструментов, в том числе и в условиях санкций, которые наложены как против Москвы, так и против Гаваны.

5 мая губернатор Санкт-Петербурга обсудил с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом сотрудничество в фармацевтической сфере.

Ранее Россия и Куба подписали декларацию о противодействии санкциям.