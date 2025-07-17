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Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня ускорилась впервые с января

Инфляция в еврозоне в июне ускорилась до 2%
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Depositphotos

Потребительские цены (индекс CPI) в еврозоне в июне увеличились на 2% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные статистического управления Европейского союза (ЕС), передает РИА Новости.

Утверждается, что годовая инфляция в еврозоне по итогам июня ускорилась до 2% с 1,9% в мае. В последний раз ускорение инфляции наблюдалось в январе, когда показатель вырос до 2,5% с 2,4% в декабре.

В месячном выражении потребительские цены в еврозоне в июне выросли на 0,3%.

До этого сообщалось, что жители Франции вынуждены экономить на средствах первой необходимости по причине экономии. Исследование Французского института общественного мнения (Lfop) показало, что четверть населения испытывает постоянные трудности с покрытием бытовых расходов.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз экономического роста России с 1,4 до 1,5%.

Ранее Набиуллина рассказала, как влияет на инфляцию укрепление рубля.

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