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Набиуллина рассказала, как влияет на инфляцию укрепление рубля

Набиуллина: укрепление рубля способствует замедлению инфляции
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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что укрепление рубля не противоречит, а способствует замедлению инфляции. Ее слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

Набиуллина отметила, что если замедление окажется устойчивым, то это приблизит снижение ключевой ставки Центробанком.

Также глава регулятора сообщила, что вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ снизилась по сравнению с мартовским заседанием.

25 апреля Центробанк России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление продолжает уменьшаться, хотя и остается высоким. А увеличение внутреннего спроса до сих пор заметно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста. Данное решение российского регулятора совпало с прогнозом финансового рынка. Сохранение ключевой ставки неизменной «Газете.Ru» спрогнозировали экс-глава ЦБ Сергей Дубинин и пять экономистов.

Ранее аналитик рассказал, когда ЦБ может начать снижать ключевую ставку.

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