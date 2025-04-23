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МВФ улучшил прогноз экономического роста РФ

МВФ улучшил прогноз экономического роста России с 1,4 до 1,5%
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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз экономического роста России с 1,4 до 1,5%. Об этом говорится в докладе фонда.

По данным МВФ, в 2024 году уровень инфляции в России составил 8,4%, в 2025 году он поднимется до 9,3%, а в 2026 году упадет до 5,5%. Уровень безработицы в РФ в 2024 году МВФ оценил в 2,5%, в 2025 году он, как ожидается, достигнет 2,8%, а в 2026 году поднимется до 3,5%.

Одновременно произошло снижение темпов экономического роста для менее развитых экономик стран Европы с 3,4% в 2024 году до 2,1% в 2025 и 2026 годах.

Это уже второе повышение прогноза МВФ для РФ в 2025 году. В январе он был увеличен с 1,3 до 1,4%.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году экономика страны вырастет примерно на 4%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития РФ, ожидаемые темпы роста составят 3,9%, в то время как Банк России предсказывает рост ВВП в пределах 3,5–4%.

Ранее МВФ спрогнозировал завершение конфликта на Украине к концу 2025 года.

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