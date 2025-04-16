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Каждый пятый француз ограничивает себя в туалетной бумаге ради экономии

Ifop: 22% французов ограничивают себя в средствах гигиены из-за экономии
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Depositphotos

Жители Франции вынуждены экономить на средствах первой необходимости по причине экономии. Это следует из данных соцопроса Французского института общественного мнения (Lfop), передает РИА Новости.

Исследование показало, что четверть населения испытывает постоянные трудности с покрытием бытовых расходов. Как пишет агентство, гражданам нередко приходится выбирать между средствами гигиены и продуктами.

«Почти половина граждан (47%) экономят на средствах личной гигиены. Из них 22% ограничивают потребление туалетной бумаги. Кроме того, 33% француженок стали меньше пользоваться косметикой», — говорится в материале.

Аналитики также отметили, что на товарах первой необходимости, например подгузниках, экономят малообеспеченные молодые семьи.

14 апреля сообщалось, что Франция надеется снизить уровень дефицита бюджета до 4,6% в 2026 году, для этого придется экономить финансовые средства. Министр промышленного и цифрового суверенитета страны Эрик Ломбар заявил, что у страны накопился госдолг, который превышает €3 трлн, и с каждым годом нам приходится все большие суммы отдавать кредиторам. Ломбар сообщил о необходимости стабилизировать долг путем снижения дефицита бюджета.

Ранее премьер Франции заявил о рекордном госдолге страны.

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