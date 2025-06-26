Депутат обвинил «либералов из ЦБ» в затягивании внедрения цифрового рубля

В России затягивается массовое внедрение цифрового рубля из-за того, что этому препятствуют сотрудники Центробанка с либеральными взглядами, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В беседе с НСН он обвинил их в нежелании переходить на цифру, так как это позволит тщательно отслеживать нецелевое использование денег.

Цифровой рубль должен решить важную задачу – помочь в обходе западных санкций, так как позволяет вести расчеты между центральными банками и с помощью смарт-контрактов гарантировать исключение нецелевого использования средств, пояснил Делягин. На этом фоне процесс внедрения цифрового рубля всячески затягивается «по сугубо политическим причинам», убежден он.

«Если мы ограничим коррупцию, то какие же деньги мы будем выводить из России на Юг? Это тоже абсолютно неприемлемо для российских либералов, — утверждает депутат. — Я считаю, что проблема в либералах, которые управляют ЦБ».

Он напомнил, что, по официальным данным, 85% баз данных имеют уязвимости, однако добавил, что специалисты ЦБ по защите информации могли бы с этим справиться. Тем, кто не доверяет цифровым банкам и опасается возможных утечек данных, нужно пользоваться более защищенным цифровым рублем, полагает парламентарий. В то же время он выступил против навязывания цифрового рубля для массового использования, отметив, что многие предпочитают пользоваться только картами, а другие – только наличными средствами.

«Кто что хочет, пусть то и использует. Насильственная цифровизация, я считаю, большая ошибка, которая дискредитирует отличную идею», — заключил депутат.

Накануне Центробанк попросил Госдуму изменить дату массового внедрения цифрового рубля. Согласно предложению, с 1 сентября 2026 года предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем должны крупнейшие банки РФ, а торговые компании, которые являются их клиентами, открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг с этим видом валюты.

Другие банки с универсальной лицензией и торговые компании с годовой выручкой более 30 млн рублей дадут возможность настроить свои системы до 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей — с 1 сентября 2028 года.

Ранее ЦБ объяснил, чем цифровой рубль отличается от стейблкойнов.