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Центробанк предложил изменить дату внедрения цифрового рубля

Банк России предложил новые даты массового внедрения цифрового рубля
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Shutterstock

Банк России направил в Госдуму предложение изменить дату массового внедрения цифрового рубля. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Согласно предложению ЦБ, с 1 сентября 2026 года предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем должны крупнейшие банки РФ, а торговые компании, которые являются их клиентами, открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг с этим видом валюты.

Другие банки с универсальной лицензией и торговые компании с годовой выручкой более 30 млн рублей дадут возможность настроить свои системы до 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей — с 1 сентября 2028 года.

Новые сроки были определены после обсуждения с участниками рынка и заинтересованными ведомствами.

В 2025 году планируется внедрить ограниченное использование цифрового рубля для типовых операций – таких, как выплаты поставщикам по госконтрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям.

Ранее Путин высказался о внедрении цифрового рубля.

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