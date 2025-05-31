Центробанк объяснил, чем цифровой рубль отличается от стейблкойнов

Банк России напомнил, что цифровой рубль и стейблкоин — это разные понятия: первый является официальной валютой, а второй — лишь криптоактивом. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

По информации ЦБ, цифровой рубль — это форма российской национальной валюты, выпускаемая самим Банком России. Он признан официальным платёжным средством и используется так же, как наличные и безналичные рубли.

В отличие от него, стейблкоин создается частными лицами или компаниями и не является законным средством платежа. Это, по сути, заменитель денег, используемый в криптовалютной среде, но не имеющий официального статуса.

Центробанк также уточнил, что стоимость стейблкоинов обычно привязана к какому-либо активу или их совокупности — чаще всего это доллар США, золото, криптовалюты или другие биржевые товары.

В этом году планируется внедрить ограниченное использование цифрового рубля для типовых операций – таких, как выплаты поставщикам по госконтрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям. В 2026 году правительство собирается снять ограничения на виды расходов, включая потенциальные выплаты бюджетникам, а затем начать использование цифрового рубля для выплат физлицам при условии технической готовности.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем.