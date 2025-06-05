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Маск предрек рецессию в США

Маск предрек рецессию в США во втором полугодии из-за введенных Трампом пошлин
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Vincent Alban/Reuters

Предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне разразившегося конфликта с президентом США Дональдом Трампом заявил о грядущей рецессии, которая ожидает страну во второй половине 2025 года из-за введенных администрацией импортных пошлин. Об этом сообщается на странице X бизнесмена.

«Тарифы Трампа вызовут рецессию во второй половине этого года», — написал Маск.

Таким образом он ответил на публикацию одного из пользователей X, который заявил о том, что «тарифы Трампа — это полная ерунда».

5 июня между ранее поддерживавшими на публику дружеские отношения президентом США и владельцем Tesla начался открытый конфликт. В ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Трамп выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский лидер отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

После этого Маск публично обвинил Трампа в неблагодарности и заявил, что тот без него не смог бы победить на президентских выборах. Он также высказал предположение, что США нужна «третья партия», помимо Республиканской и Демократической.

Ранее Маск обвинил Дональда Трампа в педофилии.

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