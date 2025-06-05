Илон Маск обвинил Дональда Трампа в педофилии

Действующий президент США Дональд Трамп оказался в числе упомянутых лиц в деле о сексуальных преступлениях бывшего финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на платформе X.

В своем сообщении Маск указал, что имя Трампа присутствует в документах, связанных с Эпштейном, и именно поэтому эти материалы долгое время оставались под грифом секретности.

«Настало время раскрыть по-настоящему сенсационную информацию: Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Вот почему эти данные долго не публиковались. Хорошего дня, DJT!» — написал Маск.

Джеффри Эпштейн был арестован дважды, последний раз в июле 2019 года. В августе того же года он был найден без сознания в тюремной камере. Следствие обвинило Эпштейна в организации встреч с десятками несовершеннолетних девушек в его нью-йоркском особняке в период с 2002 по 2005 годы, причем самой младшей из них было 14 лет. Сообщения СМИ указывают также на использование Эпштейном своего частного острова для подобных целей. Впоследствии в США началась публикация списков лиц, предположительно причастных к преступлениям Эпштейна.

Ранее стало известно, что ФБР редактирует документы по делу Эпштейна.