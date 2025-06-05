Трамп заявил, что разочаровался в Маске

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в адрес миллиардера Илона Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Трамп отметил, что сделал много для бизнесмена, пишет РИА Новости.

«Я очень разочарован Илоном, я многим помог Илону», — сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Также он упомянул, что ранее у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Накануне Илон Маск высказал в социальной сети X резкую критику законопроекта Трампа «Единый, большой, красивый», направленного на сокращение федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью» и осудив проголосовавших за него членов конгресса.

До этого Маск покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE) при Трамповой администрации, но подчеркнул, что останется другом и консультантом президента.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома разочарована Маском.