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Трамп заявил, что разочаровался в Маске

Трамп выразил разочарование Маском, заявив, что многим ему помог
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование в адрес миллиардера Илона Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Трамп отметил, что сделал много для бизнесмена, пишет РИА Новости.

«Я очень разочарован Илоном, я многим помог Илону», — сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Также он упомянул, что ранее у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

Накануне Илон Маск высказал в социальной сети X резкую критику законопроекта Трампа «Единый, большой, красивый», направленного на сокращение федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью» и осудив проголосовавших за него членов конгресса.

До этого Маск покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE) при Трамповой администрации, но подчеркнул, что останется другом и консультантом президента.

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома разочарована Маском.

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