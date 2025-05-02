Трамп заявил о переходном периоде в экономике США

Трамп заявил, что экономика США находится в переходном периоде

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что американская экономика находится в переходном периоде.

«Мы только в переходном периоде, только начинаем!» — написал Трамп на фоне новых данных, указывающих на небольшое замедление роста рабочих мест в США в апреле.

Американский лидер также призвал Федеральную резервную систему США снизить процентную ставку.

1 мая глава Торговой палаты США Сюзанн Кларк направила письмо администрации главы Белого дома Дональда Трампа с просьбой срочно отменить пошлины на импорт, чтобы избежать рецессии.

Незадолго до этого газета The Guardian писала, что за первые 100 дней второго президентского срока Трампа экономические показатели США сократились. Согласно материалу, сокращение экономики привело к опасениям, что в стране начнется рецессия, а рост мировой экономики замедлится.

Трамп попытался возложить вину за снижение показателей на своего предшественника Джо Байдена, однако, по мнению экспертов, происходящее связано с беспрецедентным ростом импорта из-за того, что потребители и компании готовились к введению объявленных главой государства пошлин.

Ранее в Британии сообщили об экономических проблемах Китая из-за пошлин США.