Трамп обложил пошлинами 185 стран. Среди них — Украина и необитаемые острова, но не Россия

Дональд Трамп объявляет о введении пошлин на импортные товары для других стран, Вашингтон, 2 апреля 2025 года

Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 стран, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

«Нет взаимности»

Дональд Трамп заявил, что из-за торгового дисбаланса возникла угроза национальной безопасности США.

«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой», — подчеркнул американский лидер.

Он объяснил, что в торговых отношениях США с другими странами «нет взаимности». Трамп назвал «крайне несбалансированными» такие отношения и добавил, что ситуация заметно ухудшилась в последние годы.

Американский президент даже ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации. В указе говорится, что дефицит торгового баланса привел к опустошению производственной базы в США, отсутствию стимулов для наращивания производственных мощностей, подрыву критически важных цепочек поставок и зависимости американского ВПК «от иностранных противников».

«Президент Трамп не хочет, чтобы [другие страны] использовали США в личных целях, и считает, что пошлины нужны для обеспечения справедливой торговли, защиты американских рабочих и снижения дефицита торгового баланса », — подчеркнули в Белом доме.

Удар пошлинами

Президент США объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. К отдельным странам и союзам Штаты будут применять дополнительные ограничения. В Белом доме уточнили, что решение коснется государств, применявших «протекционистские меры» против американской продукции.

В список попали 185 стран, включая Великобританию, Японию, Китай, Украину и ЕС.

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Оказались в перечне и страны бывшего Советского Союза, однако Россию и Белоруссию Трамп обкладывать пошлинами не стал . Не попала под пошлины и Северная Корея. Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что продукция из этих стран не поставляется в США, поэтому против них и не ввели импортные пошлины.

Ставки рассчитали по принципу взаимности, они составляют ровно половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Максимальную ставку ввели в отношении Лесото и французской территории Сен-Пьер и Микелон (50%). На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%.

Под базовый тариф в 10% попали даже австралийские необитаемые острова Херд и Макдональд в южной части Индийского океана. Официально там никто не проживает, обитают лишь пингвины . В Белом доме заявили, что острова включили в список потому, что они являются австралийской территорией.

При этом NYT описывает другую формулу, согласно которой в администрации Трампа высчитывали тарифы: торговый дефицит со страной делится на импорт из этой страны, получившуюся сумму разделяют на два, а затем умножают на 100, чтобы получить проценты.

Трамп также ввел пошлины на импорт легковых автомобилей, легковых грузовиков и автозапчастей в размере 25%.

Полученные от введения зеркальных пошлин триллионы долларов направят на погашение государственного долга США.

«Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро», — объяснил Трамп.

По его словам, так удастся «сделать Америку снова великой, более великой, чем когда-либо прежде».

Реакция в мире

Одними из первых на введение торговых пошлин США отреагировали их северные соседи. Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал ввести ответные пошлины. По его словам, канадские власти будут бороться с американскими тарифами при помощи «контрмер».

Осудили действия Трампа и в Китае: там уже начали готовить контрмеры и пообещали защитить собственные экономические интересы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление из-за решения президента США. По ее мнению, мировая экономика будет «тяжело страдать», а «катастрофические последствия» испытают все страны мира . Урсула фон дер Ляйен не стала объявлять о введении ответных мер и призвала Трампа к переговорам об отмене пошлин.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал руководство Евросоюза адекватно ответить на введение американских пошлин.

«Дружба означает партнерство. Партнерство означает реальные и по-настоящему взаимные пошлины», — отметил он.

Сенатор РФ Алексей Пушков назвал политику США «эгоистичным гегемонизмом» Трампа.

Трамп пытается создать Гипер-Америку. Но уж больно много рингов, на которых ему придется одновременно вести борьбу. Можно не сдюжить. Алексей Пушков Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

Глава американского министерства финансов Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер. Министр подчеркнул, что это может спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

Реакция в США

Американцы неоднозначно отнеслись к решению Трампа о введении торговых пошлин. Уровень поддержки президента США упал до минимума со дня инаугурации 20 января. Более половины опрошенных агентством Reuters и аналитиками компании Ipsos отметили, что действие пошлин на иномарки и автозапчасти ударит по ним и их близким.

А вот глава Альянса американского производства Скотт Пол похвалил Трампа:

«Сегодняшние торговые действия отдают приоритет отечественным производителям и американским рабочим. Эти трудолюбивые мужчины и женщины десятилетиями видели, как несправедливая торговля выбивала почву из-под их ног. Они заслуживают шанса на борьбу. Наши работники могут превзойти всех в мире, но для этого им нужны равные условия».

Поддержал Трампа и спикер палаты представителей Майк Джонсон:

«Президент Трамп посылает четкий сигнал в День освобождения: Америка больше не будет эксплуатироваться недобросовестной торговой практикой».

«Золотые правила» США

Штаты призвали другие страны следовать «золотому правилу торговли: относитесь к нам так же, как мы относимся к вам», сообщили в Белом доме.

Доступ к американскому рынку — это привилегия, а не право. Белый дом

Представители американской администрации добавили, что США больше не будут «ставить себя на последнее место в вопросах международной торговли в обмен на пустые обещания.

«Тарифы занимают центральное место в плане президента Трампа обратить вспять экономический ущерб, нанесенный президентом Байденом, и поставить Америку на путь к новому золотому веку», — подчеркнули в Белом доме.

Там объяснили, что тарифы могут быть эффективным инструментом для снижения или устранения угроз нацбезопасности США.