Трамп обвинил Байдена в проблемах в экономике США

Трамп переложил на Байдена ответственность за проблемы в экономике США

Глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что ответственным за проблемы в экономике США является его предшественник Джо Байден.

«Это биржи Байдена, не Трампа. Я вступил в должность 20 января», — написал президент Соединенных Штатов.

Трамп добавил, что его пошлины скоро подействуют. По его словам, различные компании «начали прибывать в США в рекордных количествах».

Американский лидер подчеркнул, что экономика США будет расти, когда полностью избавится от наследия Байдена. Он призвал американцев «быть терпеливыми».

3 апреля Соединенные Штаты ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США. Ограничения не распространяются на Россию и Белоруссию. Товары из Европейского союза облагаются тарифом в 20%, а китайская продукция — в 34%, десятки других стран также обложены тарифами.

Фондовый рынок Соединенных Штатов после введения пошлин потерял $6,6 трлн, что является крупнейшим обвалом в истории. С момента инаугурации Трампа до введения пошлин он потерял $11 трлн.

Ранее в Британии сообщили об экономических проблемах Китая из-за пошлин США.