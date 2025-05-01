Торговая палата США призвала Трампа отменить пошлины на импорт

Глава Торговой палаты США Сюзанн Кларк направила письмо администрации главы Белого дома Дональда Трампа с просьбой срочно отменить пошлины на импорт, чтобы избежать рецессии. Об этом пишет РИА Новости.

Администрация президента должна принять оперативные меры, чтобы «спасти американский малый бизнес и не допустить рецессии», отметила Кларк.

Руководитель Торговой палаты рекомендовала «автоматически отменить» пошлины на все товары, которые «невозможно произвести в США» или которые недоступны на внутреннем рынке страны, отметило агентство.

Также Кларк обратила внимание на необходимость создания облегченной процедуры получения исключений из тарифных мер для тех предприятий, которые смогут доказать, что пошлины «несут значительные риски для занятости в США».

Незадолго до этого газета The Guardian писала, что за первые 100 дней второго президентского срока Трампа экономические показатели США сократились. Согласно материалу, сокращение экономики привело к опасениям, что в стране начнется рецессия, а рост мировой экономики замедлится. Трамп попытался возложить вину за снижение показателей на своего предшественника Джо Байдена, однако, по мнению экспертов, происходящее связано с беспрецедентным ростом импорта из-за того, что потребители и компании готовились к введению объявленных главой государства пошлин.

Ранее Белый дом раскритиковал планы Amazon указывать влияние пошлин в цене товаров.