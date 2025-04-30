В Британии сообщили об экономических проблемах Китая из-за пошлин США

Reuters: экономика Китая оказалась не готова к торговой войне с США

Экономика КНР, вопреки заявлениям китайских чиновников, оказалась не готова к торговой войне с США. Об этом сообщило британское агентство Reuters.

Как показал обзор предприятий, в апреле активность в производственном секторе КНР сокращалась быстрыми темпами. В Reuters уточнили, что внутренний спрос остается слабым, а владельцы фабрик пытаются найти за границей новых покупателей продукции.

Как подчеркнули в агентстве, это свидетельствует о том, что эскалация торговой войны с США негативно сказывается на экономике Китая. Что, в свою очередь, опровергает слова китайских чиновников, которые заявляли, что вторая экономика мира хорошо подготовлена, чтобы выдержать торговый шок, вызванный тарифами Вашингтона.

По данным Национального бюро статистики (НБС), официальный индекс деловой активности Китая (PMI) в апреле упал до 49,0 против 50,5 в марте. Аналитики отметили, что это самый низкий показатель с декабря 2023 года. Непроизводственный индекс PMI, который включает услуги и строительство, упал с 50,8 до 50,4.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, для отдельных стран она оказалась в разы выше.

В частности, для Китая сначала были введены тарифы в размере 34%. Однако чуть позже Трамп повысил их до 50%, а 10 апреля — до 145%.

В ответ власти КНР ввели ответные пошлины в размере 34% на всю продукцию США.

Ранее в Минэкономразвития оценили влияние пошлин США на торговлю РФ с Китаем.