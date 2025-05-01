Экономика США при Трампе сократилась впервые за три года

За первые 100 дней второго президентского срока Дональда Трампа экономические показатели США сократились, пишет The Guardian.

Согласно материалу, сокращение экономики привело к опасениям, что в стране начнется рецессия, а рост мировой экономики замедлится. Трамп попытался возложить вину за снижение показателей на своего предшественника Джо Байдена, однако, по мнению экспертов, происходящее связано с беспрецедентным ростом импорта из-за того, что потребители и компании готовились к введению объявленных главой государства пошлин.

Как уточняется, ВВП (валовой внутренний продукт, т.е. совокупная стоимость произведенных в стране конечных товаров и услуг) уменьшился на 0,3% в первом квартале года по сравнению с ростом на 2,4% в последнем квартале 2024 года. Это первое сокращение с начала 2022 года.

«Трамп находится у власти всего 100 дней, а расходы, хаос и коррупция уже растут. Экономика замедляется, цены растут, а семьи среднего класса чувствуют себя в затруднительном положении», — прокомментировал происходящее сенатор Джефф Меркли.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%. На этом фоне фондовый рынок США обвалился, к открытию потеряв около $2,7 трлн рыночной капитализации. Последний раз такое резкое падение фиксировалось 16 марта 2020 года — в начале пандемии коронавируса. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, какими получились 100 дней Трампа.