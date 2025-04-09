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Российские власти поддержали законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода

Правительство РФ поддержало законопроект об универсальном платежном QR-коде
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Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Правительство РФ, Минфин и министерство экономического развития в целом поддерживают законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода, единственным оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК). Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме, ее цитирует «‎Интерфакс».

«Что это дает и почему единый? Потому что тогда не путаются граждане, тяжело манипулировать их выбором, какой способ оплаты они выбирают. И почему это должно быть действительно единым? Кроме того, что это меньше затрат, чтобы обслуживать все схемы с разными QR-кодами, это дает возможность на равных конкурировать и крупным участникам платежного рынка, и не очень крупным, поэтому мы это поддерживаем», — сказала глава регулятора.

Обсуждение внедрения единого QR-кода для оплаты ведется как минимум с сентября прошлого года. Набиуллина отмечала, что важно это сделать обязательным к моменту внедрения цифрового рубля.

В связи с возможным появлением единого QR-кода для оплаты может возникнуть ряд рисков. Одним из ключевых будет защита данных пользователей, поскольку угрозы утечек всегда гораздо выше, когда данные находятся в транзите.

9 апреля Набиуллина также заявила, что Центробанк поддерживает обязательную аудио- и видеофиксацию общения клиентов с работниками банков для борьбы с мисселингом. Предлагается начать с аудио, поскольку это менее затратно для финансовых организаций. Она добавила, что видеофиксацию планируется отложить на следующий этап. Глава регулятора также уточнила, что инициатива будет обсуждаться с комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Ранее Набиуллина заявила о новом риске для экономики России.

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