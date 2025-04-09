ЦБ поддерживает обязательную аудио- и видеофиксацию общения клиентов с работниками банков

Центробанк (ЦБ) РФ поддерживает обязательную аудио- и видеофиксацию общения клиентов с работниками банков для борьбы с мисселингом. Предлагается начать с аудио, поскольку это менее затратно для банков, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, ее цитирует ТАСС.

«Действительно, когда случается эта недобросовестная продажа, и человек хочет защитить свои права, нужны доказательства, что его ввели в заблуждение. И аудио- и видеофиксация могли бы помочь этому. И мы принципиально идею поддерживаем», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что видеофиксацию планируется отложить на следующий этап. Глава регулятора также уточнила, что инициатива будет обсуждаться с комитетом Госдумы по финансовому рынку.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги. Закон, носящий изменения в статью 16 закона «О защите прав потребителей», вступит в силу с 1 сентября текущего года. Он запрещает продавцам проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров (выполнением работ, оказанием услуг). Потребитель, в свою очередь, должен подписать письменный отказ.

Кроме того, клиент может отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров или услуг или потребовать возврата средств. Деньги обязаны вернуть в течение трех дней.

Ранее Набиуллина заявила о новом риске для экономики России.