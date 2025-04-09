Набиуллина заявила о новом риске для экономики России

Мировые торговые войны, которые развязывает администрация президента США Дональда Трампа, являются новым риском для российской экономики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет агентство ТАСС.

По ее словам, регулятору придется обращать внимание на эти процесс в мировой экономике. Она назвала тектоническими изменения в мировой торговле. Пока, отметила Набиуллина, очень сложно судить о том, куда они приведут мировую экономику и как именно повлияют на Россию.

4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит, как мировая экономика «весьма эмоционально» реагирует на новые американские пошлины. По его словам, наблюдается «достаточно высокий уровень турбулентности» и на международных рынках.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

Ранее гендиректор ВТО допустила начало тарифной войны из-за пошлин США.