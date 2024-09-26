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ЦБ предложил упорядочить оплату QR-кодом

ЦБ предложил обязать магазины использовать универсальный QR-код для оплаты

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Алексей Куденко/РИА Новости

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ планирует обязать использовать для оплаты на кассах только универсальный платежный QR-код. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один универсальный QR-код, который будет работать на равноудаленной инфраструктуре», — отметила она.

По ее словам, важно это сделать обязательным к моменту внедрения цифрового рубля.

В начале августа в Государственной Думе России оценили, как проходит тестирование цифрового рубля. По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, эксперимент проходит «успешно и без сбоев».

Массовое внедрение цифрового рубля станет возможно с июля следующего года при условии успешного тестирования, заявляла до этого глава Банка России Эльвира Набиуллина. Основные принципы работы российских банков сохранятся после внедрения цифрового рубля, подчеркнули в Центральном банке РФ.

Ранее цифровой евро вызвал серьезное беспокойство среди жителей Германии.

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