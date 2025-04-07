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В России запретили навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги

Путин подписал закон, запрещающий навязывать потребителям товары и услуги
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон, носящий изменения в статью 16 закона «О защите прав потребителей», вступит в силу с 1 сентября текущего года. Он запрещает продавцам проставлять автоматические отметки о согласии потребителя с приобретением дополнительных товаров (выполнением работ, оказанием услуг). Потребитель, в свою очередь, должен подписать письменный отказ.

Кроме того, клиент может отказаться от оплаты навязанных ему дополнительных товаров или услуг или потребовать возврата средств. Деньги обязаны вернуть в течение трех дней.

До этого кабмин РФ решил доработать закон о тарологах. Отмечается, что в законодательстве отсутствует определение используемых в законопроекте понятий «эзотерические услуги» и «услуги таролога». Поэтому законопроект допускает произвольное толкование, что может привести к противоречиям в правоприменительной деятельности.

3 апреля сообщалось, что правительство РФ рассмотрит законопроект об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах, предусматривающий наказания до 50 тыс. рублей. Согласно документу, штраф для граждан составит от 1,25 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам грозят штрафы от 25 тыс. до 50 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в России стартовала «Монетная неделя» по обмену монет на банкноты.

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