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Инфляция в США замедлилась

Инфляция в США в феврале 2025 года замедлилась до 2,8%
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Jose Luis Magana/AP

Индекс потребительских цен в США по итогам февраля текущего года вырос на 2,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные министерства труда США.

Таким образом, темпы роста инфляции снизились по сравнению с январскими 3%.

При этом средний прогноз предусматривал замедление инфляции до 2,9%.

В феврале пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что рост цен в Соединенных Штатах является для администрации экс-президента Джо Байдена «обвинительным заключением». В январе Левитт уже критиковала Байдена и его команду. В ходе своего первого брифинга она назвала одной из причин инфляционного кризиса в США то, что за последние четыре года экс-президент и его сотрудники тратили деньги подобно «пьяным матросам».

Ранее Трамп пожаловался на оставленный Байденом «ужасный бардак».

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