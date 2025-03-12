Инфляция в США замедлилась

Инфляция в США в феврале 2025 года замедлилась до 2,8%

Индекс потребительских цен в США по итогам февраля текущего года вырос на 2,8% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные министерства труда США.

Таким образом, темпы роста инфляции снизились по сравнению с январскими 3%.

При этом средний прогноз предусматривал замедление инфляции до 2,9%.

В феврале пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что рост цен в Соединенных Штатах является для администрации экс-президента Джо Байдена «обвинительным заключением». В январе Левитт уже критиковала Байдена и его команду. В ходе своего первого брифинга она назвала одной из причин инфляционного кризиса в США то, что за последние четыре года экс-президент и его сотрудники тратили деньги подобно «пьяным матросам».

Ранее Трамп пожаловался на оставленный Байденом «ужасный бардак».