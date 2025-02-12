В Белом доме обвинили Байдена в скачке цен в США

Белый дом: высокая инфляция в США — это обвинительное заключение для Байдена

Рост цен в Соединенных Штатах является для администрации экс-президента Джо Байдена «обвинительным заключением», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Ее цитирует ТАСС.

«Это обвинительное заключение в адрес администрации Байдена за неправильное управление инфляционным кризисом и отсутствие прозрачности в его урегулировании», — сказала представитель администрации Дональда Трампа.

В январе Левитт уже критиковала Байдена и его команду. В ходе своего первого брифинга она назвала одной из причин инфляционного кризиса в США то, что за последние четыре года экс-президент и его сотрудники тратили деньги подобно «пьяным матросам».

Пресс-секретарь отметила, что Управление административно-бюджетной политики Белого дома проводит анализ бюджетных расходов и готово рассматривать предложения от федеральных ведомств по сохранению программ, соответствующих целям нового президента Дональда Трампа.

Ранее в Белом доме раскрыли отношение Трампа к Путину.