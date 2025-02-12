Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме обвинили Байдена в скачке цен в США

Белый дом: высокая инфляция в США — это обвинительное заключение для Байдена
close
MANDEL NGAN/Reuters

Рост цен в Соединенных Штатах является для администрации экс-президента Джо Байдена «обвинительным заключением», заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Ее цитирует ТАСС.

«Это обвинительное заключение в адрес администрации Байдена за неправильное управление инфляционным кризисом и отсутствие прозрачности в его урегулировании», — сказала представитель администрации Дональда Трампа.

В январе Левитт уже критиковала Байдена и его команду. В ходе своего первого брифинга она назвала одной из причин инфляционного кризиса в США то, что за последние четыре года экс-президент и его сотрудники тратили деньги подобно «пьяным матросам».

Пресс-секретарь отметила, что Управление административно-бюджетной политики Белого дома проводит анализ бюджетных расходов и готово рассматривать предложения от федеральных ведомств по сохранению программ, соответствующих целям нового президента Дональда Трампа.

Ранее в Белом доме раскрыли отношение Трампа к Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами