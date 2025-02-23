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Трамп пожаловался на оставленный Байденом «ужасный бардак»

Трамп сообщил, что все еще решает оставленные Байденом проблемы
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Gerald Herbert/AP

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) заявил, что до сих пор вынужден устранять последствия работы своего предшественника Джо Байдена.

Политик назвал бывшего главу государства «худшим президентом в истории» США.

«Мне приходится расхлебывать бардак, который он (Байден. — »» «Газета.Ru») оставил после себя. Все, к чему он прикасался, превращалось в дерьмо», — сказал Трамп.

Он назвал положение дел в стране «ужасным», потому что доставшиеся от прошлой американской администрации проблемы затронули все сферы жизни общества. В качестве примера действующий лидер привел кризис на границе, растущую инфляцию и утрату влияния в мире.

«Байден превратил нашу страну в хаос», — заявил Трамп.

Накануне он сообщил, что его предшественник не должен был втягивать Соединенные Штаты в ситуацию вокруг Украины, которая «в большей степени влияет на Европу».

Ранее в Белом доме заявили, что заявления о работоспособности Байдена были ложью.

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