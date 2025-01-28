В Белом доме сравнили команду Байдена с «пьяными матросами»

Администрация президента США Джо Байдена тратила деньги, как «пьяные матросы», заявила пресс-секретарь нового главы государства Каролин Левитт. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего первого брифинга Левитт назвала одной из причин инфляционного кризиса в США то, что за последние четыре года команда Байдена тратила деньги подобно «пьяным матросам».

Пресс-секретарь отметила, что Управление административно-бюджетной политики Белого дома проводит анализ бюджетных расходов и готово рассматривать предложения от федеральных ведомств по сохранению программ, соответствующих целям нового президента Дональда Трампа.

По словам Левитт, наступившая пауза позволит гарантировать, что каждые траты бюджета полностью оправданы и отвечают интересам народа США. Пресс-секретарь подчеркнула, что принятые меры направлены на восстановление финансовой стабильности и обеспечение прозрачности бюджета после многолетних расточительных расходов администрации Байдена.

28 января американский сенат утвердил кандидатуру Скотта Бессента на пост главы минфина США.

Ранее сообщалось, что в США проверяют чиновников на лояльность к Трампу.