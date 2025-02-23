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Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей

Шмыгаль: Украина потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей
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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна за время вооруженного конфликта потеряла 10 гигаватт генерирующих мощностей. Видео транслирует YouTube-канал офиса украинского президента.

«Мы потеряли 10 ГВт генерирующих мощностей, должны их компенсировать», — заявил Шмыгаль на форуме »Украина.Год 2025».

17 января министр энергетики Украины Герман Галущенко во время своего выступления на правительственном часе в Верховной раде сообщил, что в 2024 году страна потеряла половину своих энергетических мощностей. Министр подчеркнул, что 2025 год станет сложным для Украины с точки зрения энергетической безопасности, поэтому он выступил за активное развитие атомной энергетики.

Также депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по строительству объектов для генерации электроэнергии мощностью один гигаватт до конца 2024 года выполнен всего на 13%.

Ранее Украина утратила контроль над месторождениями с редкими природными ресурсами.

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