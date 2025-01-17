В Раде указали на невыполнение плана Зеленского по энергетике

План президента Украины Владимира Зеленского по строительству объектов для генерации электроэнергии мощностью один гигаватт до конца 2024 года выполнен всего на 13%. С такой информацией выступил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, сославшись на ответ Национальной энергетической корпорации Украины «Укрэнерго».

«От гигаватта и следа нет. Даже половины не достигли. Мы имеем лишь 13% от запланированного!» — отметил депутат.

Он также раскритиковал власти за ввод в заблуждение граждан относительно «гигаватта Зеленского» и указал на неоднократные заверения министерства энергетики Украины о выполнении намеченного плана. В частности, было сообщено, что в 2024 году в эксплуатацию введены энергообъекты с общей мощностью 133 мегаватта. Железняк добавил, что эксперты и средства массовой информации выражали сомнения в реальности выполнения обещаний президента.

В конце декабря директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что отключения света на Украине продолжатся еще несколько лет вне зависимости от интенсивности боевых действий — значительная часть энергогенерации Украины уничтожена полностью.

Ранее Украина утратила контроль над месторождениями с редкими природными ресурсами.