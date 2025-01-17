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Украина утратила контроль над месторождениями с редкими природными ресурсами

OilPrice: Киев оставил несколько месторождений с литием
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Shutterstock/FOTODOM

С начала специальной военной операции (СВО) Россия завладела двумя из четырех литиевых месторождений на Украине, это может привести к лишению Киева важного экономического ресурса. Так об этом пишет издание OilPrice.

Так, 11 января российские войска заняли поселок Шевченко в Донецкой области, под которым находится одно из крупнейших литиевых месторождений страны.

Эксперты заявили, что контроль над украинскими запасами лития может оказать серьезное влияние на Европу и ее усилия по переходу на зеленую энергетику. Литий, часто называемый «белым золотом», является ключевым компонентом для аккумуляторов в различных устройствах, от смартфонов до электромобилей.

По данным геологических исследований, запасы лития на Украине одни из самых крупных в Европе и составляют около 500 тысяч тонн. Однако Род Шуновер, эксперт по национальной безопасности и основатель Ecological Futures Group, считает маловероятным, что захват этих месторождений был основной военной целью Москвы, так как у России также есть значительные запасы лития.

Украинский щит, огромная каменная плита, охватывающая центральную и южную части страны, содержит множество полезных ископаемых, включая железо, литий и редкоземельные металлы.

Европейский союз стремится обеспечить местные поставки критически важных ресурсов, таких как литий, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков, в частности от Китая.

Ранее депутат Рады Безуглая назвала главное условие для перемирия с Россией.

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