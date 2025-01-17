В Раде заявили, что Украина утратила половину энергетических мощностей в 2024 году

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время своего выступления на правительственном часе в Верховной раде сообщил, что в 2024 году страна потеряла половину своих энергетических мощностей. Об этом в своем Telegram-канале рассказала депутат Ирина Геращенко.

«В прошлом году Украина лишилась 9 ГВт энергетических мощностей, которые были уничтожены или повреждены. Это составляет половину от общего объема энергогенерации страны», — заявил министр Галущенко, как указано в сообщении.

Геращенко также отметила, что министр подчеркнул, что 2026 год станет сложным для Украины с точки зрения энергетической безопасности, поэтому он выступил за активное развитие атомной энергетики.

17 января депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по строительству объектов для генерации электроэнергии мощностью один гигаватт до конца 2024 года выполнен всего на 13%.

В частности, было сообщено, что в 2024 году в эксплуатацию введены энергообъекты с общей мощностью 133 мегаватта. Железняк добавил, что эксперты и средства массовой информации выражали сомнения в реальности выполнения обещаний президента.

Ранее Украина утратила контроль над месторождениями с редкими природными ресурсами.