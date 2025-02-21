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Россияне назвали наиболее привлекательный вид недвижимости

«Известия»: 53,8% россиян предпочитают вкладываться в жилую недвижимость
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Самым привлекательным видом недвижимости для инвестиций россияне назвали вложения в жилье, пишет издание «Известия» со ссылкой на данные исследования курорта «Лучи».

В жилую недвижимость предпочитают вкладываться 53,8% участников исследования. 40,4% респондентов отдали предпочтение коммерческой недвижимости, 5,8% — проголосовали за промышленную.

76,9% опрошенных сказали, что покупают недвижимость для сдачи в аренду (квартиры, апартаменты, офисы, торговые помещения, комнаты в отелях).

На этой неделе директор коммерческого управления STONE Кристина Недря сообщила, что разрыв в цене между новыми квартирами бизнес-класса с отделкой и без вырос втрое. По ее словам, предложение квартир и апартаментов бизнес-класса с отделкой сосредоточено в основном в готовых или почти построенных корпусах (49%).

Во второй половине февраля управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что угрозы кризиса для российского рынка недвижимости нет.

Ранее была подсчитана стоимость квадратного метра в российских квартирах в пересчете на борщи.

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