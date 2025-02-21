Разница в цене между новыми квартирами бизнес-класса с отделкой и без выросла втрое

Разрыв в цене между новыми квартирами бизнес-класса с отделкой и без вырос втрое, заявила «Газете.Ru» директор коммерческого управления STONE Кристина Недря.

«Большинство — 64% — квартир бизнес-класса в Москве продается без отделки, а 9% — с отделкой. Еще 27% приходится на помещения с предчистовым ремонтом. За последний год существенно увеличился разрыв в цене между новостройками бизнес-класса с отделкой и без нее. Сейчас квадратный метр в помещениях с отделкой стоит 522 тыс. рублей, что почти на 69 тыс. рублей дороже, чем в аналогичном варианте недвижимости без отделки (453 тыс. рублей за кв. м). Год назад эта разница составляла всего 22 тыс. рублей. Таким образом, разрыв в стоимости утроился. Между тем в новостройках бизнес-класса квартиры с предчистовой отделкой (white box) продаются в среднем за 460 тыс. рублей за квадратный метр», — сказала Недря.

По ее словам, предложение квартир и апартаментов бизнес-класса с отделкой сосредоточено в основном в готовых или почти построенных корпусах (49%). На начальном же этапе строительства в новых проектах отделка практически не встречается (меньше 1%). Недря назвала нормой преобладание помещений бизнес-класса без отделки в продаже. По словам эксперта, таковы предпочтения покупателей квартир. Рост цен на жилье с отделкой Недря связала с подорожанием отделочных материалов и работ. Эксперт добавила, что практически все стартовавшие в 2024 году проекты не предусматривают отделку, а на начальном этапе строительства цена, как правило, ниже, чем на более поздних стадиях. Поэтому рациональнее выбрать квартиру без отделки и индивидуально подойти к ремонту, заключила Недря.

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